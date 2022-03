Boubacar Sèye, président de Horizon sans frontières, a lancé officiellement ce vendredi 11 mars 2022 dans une conférence de presse, son parti pour se présenter aux élections législatives du 23 juillet prochain.

En effet, il a décliné sa feuille de route pour apporter des solutions idoines des sénégalais de l’extérieur avec son nouveau mouvement dénommé »Tabaxaat Sénégal Ak Wa Diaspora » .

»Après avoir passé plusieurs années dans la sensibilisation et l’éveil des consciences sur des questions transversales et géopolitiques, j’ai eu la conviction qu’il est temps de passer à une autre étape de mon combat », dixit le Chercheur et spécialiste des questions migratoires .

Dans la foulé, Babacar Sèye, »Tabaxaat Sénégal Ak Wa Diaspora » sera un mouvement qui permettra de lister toutes les questions soulevées par la diaspora. Et qu’elles seront prises en compte par des propositions, des projets de loi, a- t-il laissé entendre.