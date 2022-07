La coalition Benno Bokk Yakaar du département de Thiès, s’est réunie hier, au cyber campus, sous la présidence de Dr Augustin Tine, coordonnateur de ladite coalition, Abdou Mbow, Maodo Malick Mbaye et les autres responsables de la coalition. À cet effet, les leaders ont lancé officiellement les activités de la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain

. Sur ce, ils ont insisté sur une communication saine et pacifique pour remporter haut la main les joutes qui choisiront les représentants du peuple à l’ Assemblée nationale. La tête de liste du département de Thiès, Dr Augustin Tine a invité l’ensemble de ses camarades à suivre la dynamique unitaire et solidaire qui se construit, se consolide et s’élargit avec l’implication de tout le monde autour de l’essentiel.

Il a également exhorté tous les acteurs de la mouvance présidentielle à œuvrer au raffermissement de cette cohésion sociale qui fonde la stabilité du pays. Par ailleurs, le directeur de cabinet du président Macky Sall chargé des affaires politiques, a annoncé dans les jours à venir une visite de courtoisie auprès des dignitaires religieux et coutumiers afin de solliciter des prières pour une campagne apaisée.

Les députés investis ont également marqué leur présence, à savoir, l’ ex député Abdou Mbow investi titulaire sur la liste départementale de BBY, le maire de Ndiayéne Sirakh Serigne Fallou Fallou investi suppléant sur la liste départementale de ladite coalition, entre autres.