Visé par une fatwa depuis 1989, l’auteur des « Versets sataniques » a été poignardé à plusieurs reprises par Hadi Matar, un homme de 24 ans, il a été arrêté et placé en détention.

“Les nouvelles ne sont pas bonnes”. L’agent de Salman Rushdie , Andrew Wylie, a donné ce vendredi 12 août dans la soirée au New York Times des précisions sur l’état de santé de l’écrivain de 75 ans, hospitalisé et opéré en urgence après avoir été poignardé au cou et à l’abdomen sur l’estrade d’un amphithéâtre dans le nord-ouest de l’État de New York.

« Salman va probablement perdre un œil. Les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie », a-t-il détaillé, précisant que le Britannique a été placé sous respirateur artificiel.

Le major de la police de l’État, Eugene Staniszewski, a également indiqué que son agresseur, arrêté sur les lieux et placé en garde à vue avant une probable mise en examen, a été identifié. Il se nomme Hadi Matar.

Âgé de 24 ans, il est originaire de Fairview dans l’État voisin du New Jersey. « Il est encore trop tôt pour indiquer les motivations de cet acte (…) mais la cause de cet attentat sera déterminée plus tard », a ajouté le policier, précisant que le FBI était présent pour mener l’enquête. « Nous pensons qu’il était seul, mais nous sommes en train de vérifier que c’était bien le cas ».

Avec BFMTV