L’École Polytechnique de Thiès célèbre ses 50 ans en organisant un symposium scientifique sur les sciences au service du développement, abordant des thèmes tels que l’aménagement du territoire et la cybersécurité. L’EPT continue de former des ingénieurs de haut niveau et de fournir des opportunités de carrière pour ses diplômés.

C’est avec fierté que l’École Polytechnique de Thiès (EPT) a célébré son 50ème anniversaire cette semaine, avec un symposium scientifique consacré au thème « Les sciences au service du développement ». Le symposium, qui s’est tenu les 27 et 28 janvier, a réuni des experts de haut niveau pour discuter des priorités du développement du Sénégal, telles que l’aménagement du territoire et la cybersécurité.

Fondée en 1973, l’EPT est une institution prestigieuse qui forme des ingénieurs de très haut niveau et des cadres pour tout le pays. Au fil des ans, elle a formé des diplômés qui ont joué un rôle important dans le développement de l’industrie, de l’agriculture et de l’infrastructure du Sénégal.

Le symposium a été présidé par le représentant du Ministre de l’Enseignement supérieur, empêché, et a réuni des intervenants de premier plan pour discuter des défis actuels et futurs du développement du Sénégal. Les discussions sur l’aménagement du territoire et la cybersécurité ont été particulièrement enrichissantes, mettant en lumière les opportunités et les défis de l’avenir.

Cette célébration de 50 ans de l’EPT est un témoignage de son engagement envers la formation d’ingénieurs compétents et déterminés à contribuer au développement du Sénégal. L’EPS continue de s’efforcer de fournir une formation de qualité supérieure et d’offrir des opportunités de carrière à ses diplômés, qui jouent un rôle crucial dans l’édification du Sénégal.

En cette occasion historique, nous félicitons l’EPT pour son engagement en faveur de la formation des futurs leaders du Sénégal et nous lui souhaitons une continuité dans ses efforts pour former les meilleurs ingénieurs du pays. »

« Symposium sur « Les Sciences au service du Développement Durable » : École Polytechnique de Thiès célèbre ses 50 ans »

L’École Polytechnique de Thiès, un acteur important dans l’écosystème de l’innovation technologique en Afrique subsaharienne, a organisé un symposium sur « Les Sciences au service du Développement Durable » du 27 au 28 janvier 2023. Ce symposium, qui s’inscrivait dans l’agenda des activités célébrant le cinquantenaire de l’EPT, a réuni les acteurs du monde socio-professionnel et de la communauté scientifique et universitaire.

Le symposium a offert une occasion d’échange, à travers le prisme des sciences, sur des thématiques permettant de proposer des solutions aux défis économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de favoriser ainsi l’atteinte des objectifs du développement durable. Les doctorants, les élèves ingénieurs et ceux de master ont également eu la possibilité de présenter leurs travaux de recherche et/ou innovations sous forme de posters et/ou stands d’exposition.

Ce symposium qui a eu lieu récemment a été riche en enseignements et a permis de mettre en avant l’importance du développement durable dans un monde de plus en plus demandeur en solutions et innovations technologiques pour améliorer les conditions humaines et sociales. Le développement durable, défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, est plus que jamais d’actualité

