Après un début de saison très délicat en Premier League et une défaite d’entrée en Ligue des Champions, face à la modeste équipe du Dinamo Zagreb (0-1), Thomas Tuchel a été remercié par la nouvelle direction de Chelsea après son 100e match à la tête des Blues.

En début de matinée ce mercredi, le club londonien a officiellement annoncé se séparer du technicien allemand, lequel quitte donc les Blues plus d’un an et demi après son arrivée, avec une Ligue des Champions remportée.

La saison passée, après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles, Chelsea à plus de mal à gagner les match.

Face à cette situation justement Cet été, Tuchel a injecté beaucoup de sang neuf à son effectif pour relancer la machine, avec près de 240 millions d’euros dépensés pour Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Carney Chukwuemeka ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Et les nouveaux propriétaires du club ont préféré dire stop, tout en remerciant l’Allemand et son staff «pour tous les efforts déployés pendant leur séjour au club». Thomas Tuchel se retrouve encore une fois au chômage après son licenciement au PSG en Décembre 2020.