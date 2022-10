Le différend opposant la 2Stv et Tfm n’a pas laissé indifférent le Dg du Groupe Emedia Invest. Dans cette affaire juridico-médiatique, Mamoudou Ibra Kane estime sur sa page facebook que ce sont « deux piliers importants de l’audiovisuel sénégalais » qui sont sous les feux de l’actualité. Parlant de ses « grands frères El Hadji Ndiaye et Youssou Ndour »,sans oublier bien sûr Ndiaga Ndour, son « petit-frère », le patron du Groupe Emedia en appelle au dialogue pour dissiper tous les malentendus. C’est dans ce sillage qu’il a convoqué la « Belle leçon d’élégance républicaine, démocratique, sociale et patriotique des anciens Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ! » qui, malgré toutes leurs divergences, ont réussi à se parler au téléphone et promettent même de le faire le plus souvent dans le futur.

Selon Mamoudou Ibra Kane, au Sénégal, « l’heure est de « rassembler nos poussins à l’abri des milans ». Rassemblement rek !!! ».

Pour rappel, le Directeur de TFM, Ndiaga Ndour, a passé une bonne partie de la journée du mardi 18 octobre au tribunal de Dakar avant d’être libéré dans la soirée. Il est inculpé dans le cadre de cette affaire de « vol présumé de fréquences » qui oppose le Groupe Futurs médias à El Hadji Ndiaye, patron de la 2Stv.

