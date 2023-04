« Le ‘troisième larron’ : Ousseynou Diouf révèle la stratégie d’Idrissa Seck face à Macky Sall et Ousmane Sonko »

Ousseynou Diouf dévoile les stratégies d’Idrissa Seck dans l’émission « Célébrité Ak Koor Gui »

Dans le dernier épisode de l’émission « Célébrité Ak Koor Gui », l’invité Ousseynou Diouf, analyste politique, a livré son point de vue sur la scène politique sénégalaise. Il estime qu’Idrissa Seck, ancien Premier ministre et leader du parti Rewmi, cherche à tirer parti de la rivalité entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko, fondateur et président du parti Pastef.

Selon Ousseynou Diouf, Idrissa Seck, en jouant le rôle du « troisième larron », chercherait à se positionner comme une alternative crédible aux deux autres personnalités politiques en lice. Cette stratégie pourrait lui permettre de gagner du soutien auprès des électeurs insatisfaits des options actuelles, à savoir Macky Sall et Ousmane Sonko, dont le duel sans merci laisse peu de place à un débat politique serein

Partager : Tweet



WhatsApp