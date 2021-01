Le travail de “boy” l’autre alternative des talibés de thies

Au moment où l’Etat et certaines Ong sont entrain de trouver les voies et moyens à entreprendre pour sortir les enfants de la rue et ou mettre fin à la mendicité des enfants, beaucoup de talibés n’ont trouvé outre que d’aller faire le travail de “boy” dans les maisons où lieux de ventes.

Au marché central de thiès, tout comme les quartiers de Mbour 3, grand standing entre autre le phénomène est en vogue. Des talibés allient la recherche de pitance et le travail de boy.

Une alternative pour ces jeunes qui trouvent que c’est la voie la plus rapide pour avoir de l’argent.

Quand à leurs employeurs ils affirment que ce sont les enfants ( talibés) qui demandent de faire ce travail. “ils vident les poubelles, font le ménage et on les paye” nous a fait savoir une dame