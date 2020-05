LE TOP 3: « Des personnes les plus influentes du moment à THIES »

Eux, ce sont, dirait-on, les « incontournables » dans la ville aux-deux-gares. Les « indispensables ambassadeurs » qui semblent détenir les mystérieuses clés de la réussite dans cette ville Rebelle. Ces «personnalités hors du commun», utiles, essentielles à la survie d’une certaine catégorie de leaders de la place, forcent l’attention vouée aux éminences grises. Edouard Latouffe, Khady Sène et Ibou Diouf (entre autres fils et filles de Thiès, nous y reviendrons largement), sont de ces étoiles dont les scintillations exaltent cette « mystérieuse panique » chez nos dirigeants.

Ils font frémir, frissonner. Leurs apparitions publiques, leurs coups de fil, leurs…, leurs…, leurs…. suffissent pour faire palpiter le corps, claquer les dents. Les genoux tremblent de peur, les doigts frémissent comme des feuilles sous l’effet de la panique. Quand ils ouvrent la bouche, quand ils agissent, les patrons (poltrons) sont cloués au sol, glacés, paralysés par une certaine frayeur qui ne dit jamais son nom. Ces «personnalités hors du commun» sont partout, dans toutes les sauces, avec tout le monde et, dès fois, contre tous. A Thiès, ils sont simplement attrayants, charmants, merveilleux…Ces « influenceurs » des temps modernes.

EDOUARD LATOUFFE

Membre de la commission « stratégie et communication » du comité électoral de la commune de Thiès-Ouest, par ailleurs secrétaire général du cadre de concertation pour le développement de Thiès, conseiller spécial du Maire de la Ville de Thiès, Talla Sylla, Edouard Latouffe, aussi fervent défenseur de l’ex-Directeur général du Groupe La Poste, Pape Siré Dia, ne manque jamais, quand il le faut, de fustiger « les adeptes du confusionnisme », cette catégorie de fauteurs de troubles se distinguant à travers quelques soubresauts, faisant dans la ruse, le clientélisme mal placé, souvent aperçus à bord de jolies voitures de luxe, qui manifestement, dans bien certains cas, font preuve de carence politique et de nullité intellectuelle sur bien des questions concernant Thiès. L’ex-coordonnateur du Mouvement « Thiès sur les rails de l’Emergence » du Directeur général de BF Trading et Services, Babacar Fall, a toujours pensé qu’« il est temps qu’on arrête de mentir au Président et d’abuser de sa confiance ». Son engagement pour l’ex-Directeur Général de la Lonase, Monsieur Amadou Samba Kane, ne fait l’ombre d’aucun doute. Ne lui a-t-il pas d’ailleurs décerné le prix de « Meilleur DG sous l’ère Macky Sall».

KHADY SENE

Certains l’appellent « Procureur », d’autres « Commissaire », d’aucuns « Miss connait tout le monde ». Elle a un portefeuille relationnel très fourni. La rigoureuse et très brillante journaliste Sokhna Khady Sène de la cellule de Com du Maire de la Ville, Talla Sylla, aussi très active dans la cellule de communication de Serigne Khadim Lô Gaydel, se fait respecter dans le monde de la presse. Une jeune mignonne silhouette à la noirceur d’ébène, très, très, très affairée, qui ne s’incline point devant l’expression de défi. Très audacieuse quant à la « noble cause » de la « justice », celle qui est toujours prête à donner sa vie pour l’Emergence de sa très chère Ville, ne badine guère avec la défense des intérêts d sa corporation et de l’image de ses confrères et consœurs. D’ailleurs, Ce n’est pas pour rien qu’elle a osé appeler la Direction de Thies info pour dit-elle « connaitre le site le plus visité à Thies »? L’astuce n’est vraiment pas de trop, pour la Directrice des « sondages » de la Municipalité, celle qui maîtrise bien la ville pour avoir fait le tour de toutes les maisons de Presse de la capitale du rail.

IBOU DIOUF

A Thiès, d’aucuns le perçoivent tel « un chasseur de privilèges maitre dans l’art du bluff, qui ne gère que des intérêts crypto personnels ». Mais en réalité, Ibrahima Diouf est une personnalité politique représentant une légitimité.

Au sein de la famille politique Thiessoise, il a réussi à faire de l’éthique une valeur phare de la cité, créant plus de cohérence entre le verbe et l’action. Il se fait distinguer aux cotés de presque tous les leaders locaux Thiessois, les aide à convaincre. Un jeune qui brille par sa présence sur l’échiquier politique local, excelle dans la « précision », la « rigueur ».