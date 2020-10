Le ter livré en fin décembre (ministre)

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a annoncé la fin des travaux du TER d’ici fin décembre 2020.



Me Oumar Youm l’a déclaré d’après des propos repris par Le Quotidien «Le projet du TER va prendre fin d’ici» et poursuit-il pour dire qu’il appartient au Président Macky Sall de choisir la date de démarrage effectif.



D’après Me Youm, seuls les marchés de construction des gares et celui de la signalisation et de l’électrification sont à finir