Le Syndicat national des travailleurs des postes dénonce le plan social brandit par l’état

Thiès, le 6 Mai 2023 – En marge de la célébration de la fête internationale du travail, Ibrahima Sarr, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des Postes et télécommunication (SNTPT), s’est rendu à la poste de Thiès pour exprimer son mécontentement face au projet de l’État de réduire le nombre de travailleurs à La Poste. Cette assemblée a réuni toutes les Unions régionales du Sénégal et le SG d’autres syndicats et de l’AIBD.

Le syndicat avertit les autorités qui ont brandi cette arme contre les travailleurs de La Poste. Selon Ibrahima Sarr, la direction générale est en train de recruter du personnel alors que l’État brandit un plan social pour réduire le nombre de travailleurs. « Les travailleurs n’en sont pour rien, il y a une volonté de liquider La Poste, » a-t-il déclaré.

Le SNTPT est prêt à se lever avec les forces vives de la nation pour résister à ce projet et est ouvert au dialogue pour remettre La Poste sur pied. Les membres du syndicat sont déterminés à défendre leur dignité et l’importance de La Poste dans la société, conformément à la loi.

Ils exigent également le paiement des salaires dans les délais réglementaires. « Ils veulent nous mener à l’agonie avant de développer un plan social pour nous anéantir, » déplore Ibrahima Sarr.

El hadji Babacar Diallo, Secrétaire Général Union régional Thiès et délégué du Personnel affirme que la ville de Thiès soutient le syndicat dans sa lutte. Le secrétaire général appelle les travailleurs à rester à l’écoute de leur syndicat pour faire face aux défis à venir.

En conclusion, le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunication dénonce les plans de réduction d’effectifs à La Poste et appelle à la mobilisation des travailleurs et des forces vives de la nation pour résister à ce projet.

