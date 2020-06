Le sort de Thione Seck fixé le 22 juin prochain

Share on Twitter

Le lead vocal du Raam Daam va encore attendre quelques jours pour être édifier de son sort. Il a été poursuivi pour plusieurs délits dont : association de malfaiteurs, falsification de contrefaçon, altération de signes monétaires ayant légal à l’étranger, blanchiment d’argent et tentative d’escroquerie.

Devant la barre de la cour d’appel, Thione seck a tenté de se défendre en précisant qu’il a été atteint mystiquement au point de remettre ses 85 millions de Fcfa à ceux qui l’ont mis dans cette situation. « Je ne l’oublierai jamais.

Même dans ma tombe, je me souviendrai. C’est une affaire qui a dégradé ma santé. Elle a compromis la carrière de football de mon fils qui avait un avenir prometteur dans le football », a-t-il déclaré en insistant que ce serait des papiers verts qui étaient dans le sac et non de faux billets.

Il sera fixé sur son sort le 22 juin prochain après que le procureur ait requit 5 ans ferme et une amande de 10 millions de Fcfa.