Le SNEEL et Mokhtar Construction : Une collaboration sociale et solidaire pour un logement de qualité

Le Syndicat national de l’enseignement élémentaire du Sénégal (SNEEL) et Mokhtar Construction ont signé un partenariat pour la construction de 3000 logements sociaux destinés aux enseignants et travailleurs. Cette collaboration est un bel exemple de solidarité et de responsabilité sociale envers les travailleurs et leur famille. Dans cet article de blog, nous allons explorer les raisons et les avantages de ce partenariat, ainsi que les conditions pour bénéficier de ces logements.

Le SNEEL : Un syndicat au service de ses membres et de la communauté Le SNEEL est un syndicat qui s’engage à défendre les intérêts de ses membres, mais aussi à œuvrer pour le bien-être de la communauté. Depuis sa création, il a toujours été en première ligne pour défendre les droits des enseignants et travailleurs de l’éducation. Cela inclut la gestion de leur carrière, la promotion de leurs intérêts matériels et moraux, et la défense de leurs droits au niveau de la fonction publique. Cette vision sociale est également à l’origine de ce partenariat avec Mokhtar Construction.

Mokhtar Construction : Une entreprise responsable et engagée Mokhtar Construction est une entreprise de construction sénégalaise qui se distingue par sa responsabilité sociale et son engagement envers la communauté. Elle a pour objectif de fournir des logements de qualité à un prix abordable pour les travailleurs et leurs familles. La collaboration avec le SNEEL est une preuve de son engagement envers la communauté et son désir de répondre aux besoins en matière de logement.

Un partenariat solidaire pour la construction de 3000 logements Le partenariat entre le SNEEL et Mokhtar Construction est une initiative solidaire pour la construction de 3000 logements sociaux. Les logements sont destinés aux enseignants et travailleurs, mais sont également ouverts à tous ceux qui remplissent les conditions requises pour devenir propriétaire. Les logements comportent quatre pièces, trois chambres, un salon, un espace vert et un carrelage de qualité. En outre, les portes sont en aluminium pour plus de sécurité. Tout cela pour un prix abordable de 15 918 000 FCFA.

Les avantages de ce partenariat La collaboration entre le SNEEL et Mokhtar Construction présente de nombreux avantages pour les enseignants et les travailleurs. Elle permet l’accès à des logements de qualité, à un prix abordable, avec des conditions de financement avantageuses. En effet, il est possible de devenir propriétaire en cotisant 50 000 FCFA par mois, sans nécessité d’un apport personnel. Il suffit de cotiser pendant 60 mois pour devenir propriétaire. Le paiement est simplifié grâce à un virement permanent et irrévocable.

Partager : Tweet



WhatsApp