La poste du Sénégal est en mouvement, comme presque dans toutes les régions du Sénégal les postiers de Thiés ont battu le macadam pour dénoncer la gestion nébuleuse de la société qui la clou au point mort. avant de remettre au préfet un mémorandum.

vêtus de rouge, pancartes à la main pour fustiger la situation dans laquelle se trouve leur entreprise ils alertent sur la situation « L’état doit 47 milliards à la poste, cet argent doit nous servir pour faire fonctionner notre réseau. Actuellement à la poste, vous voyez régulièrement des tensions de trésorerie ce qui n’est pas normale. Nous n’avons pas de sous, nous dénonçons la mauvaise gestion au niveau de la poste. Nous avons une structure qui est gérée par des politiques et ça fait pas bon ménage. Nous voulons que la poste soit mise entre des mains d’un expert pour qu’on puisse relever le défi de l’émergence” a souligné Makaty Ndoye Délégué Syndicale.

Baba Gaye secrétaire général du syndicat à Thiés émet le même discours « les populations ont besoin de la Poste , elle ne doit pas disparaître. L’Etat doit 47 milliards de FCFA à la Poste du fait du service de dénomination publique, des bourses familiales et de l’IPRES que la Poste paye à la place de l’Etat et en contre-partie, l’Etat ne rembourse pas. Les clients sont en train de fuir la Poste qui n’arrive plus à satisfaire leurs besoins. La cause est simple, il n’y a pas d’argent pour le fonctionnement » tout en dénonçant la politisation excessive au niveau de la direction générale.

Par ailleurs ils demandent la préservation des quelques 4800 employés qui travaillent à la poste.

Ils ont terminés par remettre un mémorandum au préfet dans lequel ils expliquent leurs maux, suggestions et recommandations pour sortir la Poste de l’ornière.

Reçus par l’adjoint au préfet, il les a promis de remettre leur mémorandum à qui de droit.