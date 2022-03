Le Sénégal compte mettre en œuvre un programme national de réutilisation des eaux usées et des eaux de vidange dans le but de créer, avec le secteur privé, les conditions d’une industrialisation de l’assainissement de la production de boues de vidange, d’engrais, d’électricité et d’eau distillée, a annoncé Babacar Fall, directeur de l’ Office national de l’assainissement .

S’exprimant à une session consacrée aux bénéfices de l’économie circulaire, organisée dans le cadre du Forum mondial de l’eau, il a insisté sur le fait que les autorités sénégalaises avaient pris conscience de l’importance de cette forme d’économie qui épouse une autre vision de l’assainissement, renseigne le journal Sud quotidien dans sa parution de ce vendredi.

Babacar Fall a également assuré qu’il s’agissait là d’une nouvelle donne que l’Onas entendait mettre en exergue à travers ce programme national de réutilisation des eaux usées et des eaux de vidange.