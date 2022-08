Vendredi 26 août 2022, le ministre de l’économie numérique et des Télécommunications Yankhoba Diattara a reçu son collègue Gambien , M. Ousmane Ba en charge de la Communication et de l’économie numérique à Dakar, à la tête d’une forte délégation composée du Secrétaire général de la Présidence de la Gambie à Genève Honorable Professeur Muhammadu Kah et de l’ambassadeur de la Gambie au Sénégal.

Au cours de cette visite de courtoisie et de travail, les deux ministres ont échangé sur les relations fraternelles qui lient les deux pays de l’ Afrique de l’ Ouest et évoqué le renforcement de la coopération dans le domaine du numérique. Autre aspect important au cours des discussions entre les deux ministres, c’est la question de la Conférence des Plénipotentiaires PP22 de Bucarest qui a été également abordée, notamment, dit Yankhoba Diattara, la candidature de la Gambie à la tête du Bureau de Développement des Télécommunications de l’ UIT. 《 Nous leur avons exposé toute la sensibilité du Sénégal en direction de cette candidature compte tenu des relations diplomatiques cordiales et fraternelles qui lient les deux pays 》, ajoute – t – il.

Dans la dynamique de raffermissement des relations entre le Sénégal et la Gambie, Ousmane Ba ministre de la communication et de l’économie numérique de Banjul s’est engagé à revenir très prochainement au Sénégal avec ses équipes pour une séance de travail afin de s’inspirer des projets inscrits dans la SN 20205 dont il a salué la pertinence. Pour rappel, le Sénégal et la Gambie ont des liens culturels profonds et des relations diplomatiques, fraternelles depuis belle lurette.