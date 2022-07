Ibrahima Macodou Fall Président Directeur Général de la NSTS ( Nouvelle Société Textile du Sénégal), est d’avis que le Sénégal n’est pas dans la logique de mettre sur place un gouvernement d’union nationale, il prône un pouvoir fort pour exercer pleinement son rôle .

Dans cet entretien exclusif accordé à Thiès Info et à la radio Sud Fm Thiès, le fondateur de plusieurs entreprises au Sénégal revient en long et en large sur les enjeux des élections législatives du 31 juillet prochain, le Plan Sénégal Émergent ( PSE) qui accompagne la vision du Président de la République Macky Sall à travers les politiques qui font la promotion de secteurs d’activité clés comme l’agriculture et le tourisme, et la transparence dans la gestion administrative et financière du pays.

Le président du mouvement 《Acteurs pour le développement de la ville de Thiès》dénommé ( Adevit) est revenu également sur certaines questions géopolitiques, l’importance de l’ Assemblée nationale avec le pouvoir législatif, la posture intellectuelle » limitée » de certains leaders de l’opposition, la question du 3 ème mandat qui fait déjà polémique au sein des partis politiques, la gestion sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du pays en fin 2023, sans oublier le contexte politique actuel qui secoue le pays et la stabilité qui favorise une large majorité de la mouvance présidentielle.