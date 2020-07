Le secrétaire général du SYTJUST, maître Aya Boun Malick Diop risque -t-il la radiation comme Ousmane Sonko ?

Share on Twitter

Une demande d’explication et une mise en demeure servies par voie d’huissier

Après 5 semaines de grève et de tournées à travers le Sénégal, dans le cadre de la lutte du syndicat des travailleurs de la justice, maître Aya Boun Malick Diop commence un autre combat.

En effet, il vient de recevoir du Président du Tribunal de grande instance de Fatick, Me Seyni Bodian, et par « voie d’huissier, une demande d’explication et une mise en demeure. »

Ce qui est bizarre selon le syndicaliste, c’est que le juge vient juste d’être affecté, « il y a seulement quelques jours et n’a même pas encore ses bagages à Fatick. »

Ceci, dit-il, après « une lettre fallacieuse de dénonciation du Président de la cour d’appel de Kaolack, Me Ousmane Kane, actionné comme son collègue par le Ministre de la justice Malick Sall ».

L’indépendance du pouvoir judiciaire au Sénégal en question

Ce qui est inquiétant ici, pour maître Aya Boun Malick Diop, « c’est la remise en question de l’indépendance du pouvoir judiciaire au Sénégal, par de pareils comportements. »

Considérant cela comme « une diversion commanditée par le Ministre de la justice maître Malick Sall », M Diop répond que « c’est peine perdue parce que le combat continue, celui de la vérité et du droit. »

En traitant cette affaire de « grotesque cabale contre un leader syndical », maître Aya Boun Malick Diop ne semble pas du tout craindre de finir comme Ousmane Sonko, radié de la fonction publique.

Répondant à SUD FM sur la rencontre prévue avec le Ministre pour lundi soir il dira, « nous attendons une convocation en bonne et due forme pour y aller, mais rien ne pourra nous divertir. »

Pour rappel, ils réclament l’application de mesures signées par le gouvernement et reprochent au ministre de retarder le processus