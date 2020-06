Le SAMES, vers un arrêt des missions de prélèvements sur le terrain si,…

Share on Twitter

Le Syndicat Autonome des Médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (Sames) a, à travers un communiqué, tenu à mettre en garde l’Etat du Sénégal. Le communiqué laisse croire que ces médecins sont en train de préparer un ensemble mouvement qui pourrait compromettre la lutte contre la pandémie covid-19.

« Le Sames exige le respect et la sécurité des agents de santé et va demander purement et simplement l’arrêt des missions de prélèvement sur le terrain si l’Etat ne prend pas ses responsabilités pour la protection des agents » prévient-il, dans le communiqué.

Le Syndicat met en garde aussi le ministère de la santé qui, dit-il,« profitant de la crise de la Covid-19, a procédé à plusieurs nominations à des postes de responsabilité sans respecter les règles de compétition acquises depuis plusieurs années. Le SAMES rappelle que la santé est éminemment technique et le Sames n’acceptera aucune nomination clientéliste de novices sans expériences qui vont mettre en péril les programmes de santé. Le Sames affirme par ailleurs que les équipes d’investigation manquent cruellement d’appui et les comités de développement sanitaires supportent la quasi-totalité des charges.

Sarah