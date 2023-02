Le Roi du Maroc Mohammed VI en visite officielle de trois jours au Sénégal

Le roi du Maroc, Mohammed VI, est attendu à Dakar, ce mercredi 22 février 2023, dans le cadre d’une visite officielle de trois jours au pays de la teranga.

Dans un document de presse, il est expliqué qu’il s’agit de sa neuvième visite depuis son accession au trône. Une fréquence qui en dit long sur les relations amicales et la coopération maroco-sénégalaise, qui s’érigent en modèle de relation africaine et de coopération Sud-sud.

Une visite, qui revêt une symbolique forte et constitue une nouvelle occasion, pour les deux pays, de dynamiser davantage leur coopération.

Dakar et Rabat entretiennent des liens dans pratiquement tous les secteurs, avec plusieurs accords en vigueur dans nombre de domaines dont la banque, les finances et les assurances, le Btp, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, la formation militaire, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, l’élevage, la pêche, ainsi que l’agroalimentaire, la santé, le transport, les mines, le logement, entre autres renseigne le document.

Au plan économique, les échanges commerciaux de marchandises entre le Maroc et le Sénégal ont atteint 103,7 milliards F CFA en 2022, contre 70,7 milliards F CFA, en 2018, estime le document.

Lequel note une hausse de 65,8% des exportations du Sénégal vers le Maroc, en 2022. Avant d’indiquer que le Maroc, qui y exporte aussi plusieurs produits, est dans le top 3 des fournisseurs africains du Sénégal. Parmi les biens importés, le document énumère les produits pétroliers à hauteur de 15,1 milliards F CFA, les réservoirs de matière (12,4 milliards), les boîtes et sacs (12,1 milliards), les médicaments (5,4 milliards) et les engrais chimiques (4,6 milliards).

En termes de perspectives, souligne toujours ledit document, les deux États entendent toucher d’autres domaines stratégiques tels que le secteur énergétique y compris les énergies renouvelables et la transition énergétique, avec le biogaz, l’économie bleu, les infrastructures, l’assainissement, la lutte contre l’extrémisme et la coopération décentralisée.

Le Roi Mohammed VI procédera notamment à l’inauguration du quai de pêche de Soumbédioune dont il est le parrain.

