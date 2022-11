Le roi Charles III : sa fureur contre Donald Trump après un post qui se moquait de Kate Middleton

Le roi Charles et le prince William ont vu rouge lorsque Donald Trump s’est moqué de Kate Middleton il y a plusieurs années. En 2012, des photos de la princesse de Galles seins nus à la plage sont parues dans la presse et ont fait polémique.

« Kate Middleton est géniale mais elle ne devrait pas prendre des bains de soleil nue » a déclaré l’ancien président des États-Unis sur Twitter. « C’est de sa faute… qui ne prendrait pas de photos de Kate pour se faire plein d’argent si elle bronze. »

Dans sa biographie « The King : The Life of Charles III », Christopher Anderson affirme que les commentaires de Donald Trump ont provoqué un « torrent d’insultes » de la part de Charles et William à l’époque, ainsi que le prince Harry. L’écrivain a ajouté : « Les critiques de Trump concernant Kate ont provoqué ce que le majordome de Clarence House a appelé « un torrent d’insultes » de la part du prince Charles et de ses fils. »

St. James’ Palace ont dévoilé un communiqué après cette polémique, appelant ces photos une invasion « grotesque » de leur intimité et déclarant : « Leurs Altesses Royales comptaient sur leur intimité dans leur propriété privée. C’est impensable que quiconque puisse prendre de telles photos, encore moins les publier. »

Msn