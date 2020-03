Le réveil du Lion. L’ancien Directeur Général de la poste, Pape Ciré Dia revient sur la scène Politique Thiessoise

Actuel Président Conseil d’Administration (PCA) de la LONASE, El Hadj Pape Ciré Dia fait renaitre dans la capitale du Rail, un nouvel espoir au sein de la majorité présidentielle. En effet, avec la décision ferme de l’homme, de revenir sur le terrain politique, après une longue pause observée depuis la dernière élection présidentielle du 24 février 2019, cela ressemble à Thiès au réveil du lion.

Une <<absence angoissante>> sur le terrain politique de <<l’homme qui aidait les Thiessois sur tous les plans.>> Son <<silence>> semblait occasionner de <<graves blessures>> dans la ville aux-deux-gares, pour celui qui est selon ses partisans <<le bienfaiteur numéro un de Thiès.>> Une <<personne très utile pour la cité, sensible aux préoccupations de la jeunesse à laquelle il a offert beaucoup d’emplois.>> Pour eux, il a <<suffisamment donné la preuve de son amour pour sa ville, et de son engagement, sa loyauté et sa fidélité au Président Macky Sall.>>

« Rien ne peut m’empêcher d’être candidat à la mairie de Thiès. »

Le Président du Conseil d’Administration de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), et homme politique El Hadj Pape Ciré Dia, a rompu le silence avec une claire ambition : « Par la grâce d’Allah, rien ne pourra m’empêcher d’aller à l’assaut de la mairie de la Ville, aux prochaines élections locales ».

Une annonce qu’il a faite ce weekend lors d’une audience accordée à des jeunes de l’Alliance Pour la République (APR), à Thiès.

Devant ses partisans, l’ancien Directeur de la Poste se dit prêt à se lancer pour les prochaines élections locales. Il compte défier l’actuel maire, Talla Sylla et le parti Rewmi qui sort toujours gagnant à Thiès.

Affirmant que <<son bilan dans la capitale du Rail plaide en sa faveur>>, Pape Ciré Dia a néanmoins exhorté les jeunes à aller dans leurs quartiers respectifs pour vendre son bilan.