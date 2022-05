Fin 2021, les USA avaient profité de l’entrée en service de nouvelles installations d’exportation, de la hausse de la demande en Europe et de la volonté de la région de se défaire de sa dépendance vis-à-vis de la Russie, pour doper ses livraisons et devenir le plus gros exportateur mondial de GNL.

Selon les données de suivi des navires d’exportation de gaz, produites par Bloomberg, au terme du mois d’avril, les exportations de GNL du Qatar ont dépassé les 7,5 millions de tonnes métriques, faisant du pays du Golfe le nouveau plus gros exportateur mondial du combustible liquide. Une situation qui survient dans un contexte où la fin de l’hiver fait baisser la demande dans l’hémisphère nord. De plus, le froid terminé, certaines installations américaines d’exportation ont profité de la période de baisse de la demande et des prix pour effectuer des travaux de maintenance, ce qui a fait chuter la production américaine.

Pour de nombreux analystes, les Etats-Unis et le Qatar devraient, au cours des prochains mois, se disputer le statut de premier exportateur mondial de GNL, mais à moyen terme, le Qatar devrait l’emporter, car il développe actuellement de nombreux projets de liquéfaction. Les Etats-Unis devraient atteindre une capacité de production maximale de GNL de 13,9 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour. Or, le Qatar compte mettre en œuvre un géant projet d’exportation qui sera mis en service à la fin des années 2020 et qui à lui seul, à la capacité de faire du pays le leader dans ce domaine.

Ecofin