Le Qatar rassure la FIFA, l’instance du football va travailler avec les organisations de sûreté et sécurité afin de garantir l’accès des stades et de gérer les incidents qui pourraient survenir durant la compétition. « Pendant le tournoi, nous aurons un centre de coopération policière internationale où les délégations de toutes ces Association membres participants seront présentes et si nous rencontrons un problème avec un groupe de supporters particulier, alors nous pourrons échanger et obtenir des informations sur la façon dont nous pourrons gérer cela.

Le chef du comité des opérations de sûreté et de sécurité, le général de division Abdullah al-Ansari est satisfait du plan de sécurité mis en place par le Qatar Il s’agit en fait d’une conférence de deux jours, le premier jour nous allons vraiment explorer avec eux tous nos plans de sécurité que nous avons mis en place, toute notre planification, et ensuite, nous les tiendrons bien informés sur les procédures et les politiques qui vont être mises en œuvre pendant la Coupe du Monde. Le Qatar compte également dévoiler le projet Stadia, qui le lie à Interpol en matière de dispositions sécuritaires. D’une durée de dix ans, il apporterait une valeur ajoutée à tout pays accueillant un événement important selon Doha.

