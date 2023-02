La troisième promotion de la formation de formateurs de théâtre en restitution à Thiès, Sénégal

Le projet « Le pont » existe depuis 8 ans à Thiès, au Sénégal, grâce à l’Arcot de Thies et au théâtre spiral de Genève. Il s’agit d’un projet pédagogique qui permet de partager l’expérience de cinq semaines de formation pour les jeunes et les moins jeunes venus de tous les milieux sociaux.

La première année de la troisième promotion a été restituée au centre culturel régional de Thiès, ce qui a suscité une grande fierté pour la région de Thiès et les partenaires impliqués dans ce projet.

Le projet comprend de nombreuses activités de théâtre, notamment la troupe du mois, qui est pilotée en collaboration avec l’arcot de Thiès. Les partenaires sont en train de se mobiliser pour relancer cette activité après une période de ralentissement.

Le comédien, formateur et metteur en scène Patrick More de Théâtre Spiral de Genève en Suisse décrit l’objectif de cette initiative comme un échange et un partage de connaissances avec les gens pour les aider à réaliser leurs rêves et à faire des créations dans le but de revivifier la culture sénégalaise, qui est riche en théâtre et en créativité.

M. More souligne que les charges financières liées à ce projet sont importantes, avec notamment la nourriture pour les 40 personnes participantes pendant 5 semaines. Il est donc nécessaire que le gouvernement du Sénégal et les autres acteurs locaux se joignent aux efforts financiers de la Coopération suisse pour perpétuer ce grand projet.

