Le présumé meurtrier de Massaer Diack interpellé

Il y’a seulement 2 jours un jeune de 20 ans du nom de Massaer Diack, âgé de 28 ans, a été mortellement poignard lors d’une bagarre. Le drame s’est passé à Thies à l’hypodrome Ndiaw Macoudou des champs de course de la Cité du Rail.

Son présumé bourreau, qui lui aurait asséné des coups de couteau, dont un sur le coté droit prés cœur qui lui a été fatal, a été arrêté au quartier Nimzat, à l’Est de Thiés.

Sa cavale n’a pas duré longtemps, car les les hommes du commissariat du 1er arrondissement de Thiès l’ont alpagué.

Le journal L’Observateur en sait davantage sur les circonstances de la mort de Massaër Diack tué le 14 avril dernier par son ami boucher Ahmadou Bamba Ngom alias Mara.

En effet, l’autopsie réalisée par le médecin légiste de l’hôpital Aristide Le Dantec mentionne « une plaie traumatique pénétrante au niveau de la cage thoracique gauche avec une section costale, une plaie viscérale et une hémorragie interne de grande abondance à la suite de coups et blessures par un objet dur, tranchant et pointu ».