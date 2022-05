Le Guide et Président Fondateur du PVD, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, vient d’être nommé par le chef de l’Etat, Macky Sall. Le président de la République, Macky Sall, a nommé le Guide et Président Fondateur du PVD, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, aux titres d’Ambassadeur international de la Paix et de Conseiller Personnel du chef de l’Etat. Le décret a été signé le 12 avril dernier.