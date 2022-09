Réunis lundi en conférence de presse, les députés de la coalition Benno Bokk Yaakar se sont penchés sur l’actualité nationale marquée surtout par la défection de Mimi Touré au sein de leurs rangs.

Le retrait de l’ancienne Première ministre du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar n’a pas laissé indifférent les 82 députés restants de la mouvance présidentielle.

« A l’heure où je parle, on n’a pas encore reçu de lettre de démission du groupe ou de la coalition Benno Bok Yaakaar de Mme Aminata Touré. Et je pense qu’avant d’en parler à la presse, l’élégance aurait recommandé de la déposer », fait observer le Président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Me Oumar Youm. Pour ce dernier, « Mimi Touré a été investie sur la liste de Benno, et financée par les responsables de ladite coalition à travers des cotisations pour la campagne ». Ainsi, poursuit l’Honorable député, « avant de parler d’honneur et de principe, elle devrait d’abord commencer par rendre le mandat offert par Benno ». Le Président du groupe BBY d’ajouter : « Mimi Touré doit prendre l’exemple du Chef de l’Etat, Macky Sall qui avait renoncé à son mandat de député, son mandat de maire et de conseiller municipal lorsqu’il a voulu quitter le PDS ».

