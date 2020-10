Le président de la République Macky Sall ordonne un audit de la SODAV

Share on Twitter

SMS veut savoir ce qui se passe à la Société de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins (SODAV). En Conseil des ministres, hier, il a ordonné un audit de la SODAV. Le président de la République a en effet demandé au ministre de la Culture de procéder, «avec toutes les parties prenantes, à l’évaluation institutionnelle et financière de la SODAV et à la mise en place, fonctionnelle, de la Commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective»