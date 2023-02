Le président de Etir, Moussa Sarr, distribue des arbres fruitiers et des produits d’hygiène lors de sa visite à Diacksao

En visite à Diacksao, le président de l’organisation Etir, Moussa Sarr, a exprimé sa volonté de mener une politique avec une nouvelle approche. Selon lui, il s’agit d’aller auprès des populations, d’échanger avec elles, de leur offrir des arbres fruitiers et de recueillir leurs préoccupations pour les porter à un niveau supérieur. Il a souligné que cette nouvelle approche consiste à offrir des arbres fruitiers, une initiative appréciée des populations.

Moussa Sarr a également rappelé les actions menées par Etir au cours des trois derniers mois, notamment la distribution d’arbres fruitiers à Thiès et dans les territoires environnants, ainsi que des cahiers, des cartons de fruits blancs et des cours dans les écoles coraniques. Etir a pour ambition d’apporter sa contribution aux fêtes de Pâques en préparant des maisons religieuses, en particulier la famille chrétienne au niveau de l’église.

Moussa Sarr a mis en avant l’expérience de Etir dans la mise en place de cette nouvelle approche, capitalisant son parcours en tant qu’enseignant, responsable syndical, membre fondateur de la Fédération nationale des cadres libéraux et membre du Parti démocratique Sénégalais. Il a également souligné que la position de Etir est républicaine et demande que l’État reste neutre et fort.

En conclusion, Moussa Sarr a indiqué que Etir s’organise pour évaluer son plan d’action et se réorganiser. Il a souligné que l’approche novatrice de Etir coûte des résultats en termes de massification de son mouvement.

