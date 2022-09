Le Collectif pour la défense des intérêts de Ngoundiane a dénoncé la présence étrange, sur son terroir, de plusieurs camions transportant des tonnes de nitrate d’ammonium. Il s’agit d’un convoi de 66 camions contenant 1980 tonnes de nitrate d’ammonium pour le compte de la société X-Logs. C’est ainsi que le préfet de Thiès a sorti un arrêté pour dire que ce stationnement massif à l’insu des autorités administratives et territoriales a suscité chez les populations de ladite communauté un profond sentiment d’insécurité du fait des risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires largement allégués et troubles à l’ordre y attachés. L’autorité révèle que ces produits doivent être acheminés vers la Guinée. Mais, ils ont été dévoyés à Ngoundiane sans autorisation expresse du ministre de l’Environnement et du Développement durable. Ainsi, il demande à ces camions de quitter immédiatement le territoire sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

E-media