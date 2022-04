Le Préfet de Thiès et la Fédération Kajoor Janxeen se sont rendus au chevet du petit Mouhamed qui a échappé au pire. En effet, cet enfant ,en classe de CP a échappé de justesse à son bourreau qui a voulu l’égorger dans un bâtiment, après lui avoir administré plusieurs coups de couteau. Admis à l’hôpital Amadou Sakhir Ndieguène, le bambin a reçu des soins de qualité et sa situation s’améliore. Sa mère remercie le Préfet de Thiès ainsi que la Fédération Kajoor Janxeen qui l’ont réconfortée et soutenue à supporter les Frais.