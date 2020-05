Le Préfet de THIÈS convoque le comité départemental pour la reprise des enseignements le 02 juin 2020

Une rencontre décisive et une démarche inclusive

Ce vendredi 15 Mai 2020, Le préfet de THIES, a réuni à la salle de conférence de la préfecture les sous-préfets, les Représentants des Maires, le représentant du conseil départemental, le Représentant du Dialogue social, le Représentant des Parents d’élèves, le CAPEP, les Syndicats, la Police, le service d’hygiène, le Médecin-chef de district, le représentant de la société, pour tenir une réunion préparatoire pour la reprise des classes le 02 juin 2020.

Cette réunion fait suite à celle déjà tenue par Monsieur le Gouverneur avec les autorités académiques régionales le 12 Mai dernier.

Des besoins énormes en masques, lave-mains et thermo flash

On retiendra des exposés de L’IEF départemental Monsieur DIALLO et l’IEF Thiès-ville Arfang SECK, un tableau précis de répartition des élèves de CM2 et de 3e. Pour THIES- VILLE, par exemple, il y a 175 classes de CM2, 125 classes de 3e, et 2129 enseignants.

Les besoins en masques pour enfants sont estimés à 21960 et en plus 600 thermo flash et 600 lave-mains, pour un minimum de 2 masques par élève et un thermo flash par école. Les IEF solliciterons les partenaires pour atteindre le cap de 3 masques par élève.

Parmi les activités sanitaires et pédagogiques retenues dans la feuille de route aussi, un plan de communication avec la presse au niveau de chaque IEF, et l’installation dans chaque école un comité de veille et d’alerte(CVA) sous la supervision du comité départemental.

De la volonté et des inquiétudes

Pour tous, la reprise des enseignements nécessite l’implication de tous les acteurs, mais on peut citer parmi les inquiétudes évoquées par l’assemblée le cas des enseignants souffrant de maladies chroniques et la sécurisation de l’espace scolaire et le transport des élèves.

Pour ce qui les concerne, les représentants des Maires des communes Ouest et Nord ont montré leur volonté d’agir pour une bonne reprise et promis de s’impliquer dans la désinfection des écoles.

Le représentant du conseil département a pour sa part informé de la disponibilité d’un fonds de 10 millions pour les actions à dérouler pour la réouverture des classes.

Au chapitre des interventions des services techniques, le médecin du district sanitaire de Thiès et Le chef de service départemental de l’hygiène ont tous réaffirmé leur engagement.

Un préfet satisfait et optimiste

C’est donc avec optimisme que le Préfet a pu conclure en ces termes : « Nous allons donner corps et forme à la décision venue du niveau central. Le virus sera là jusqu’en septembre. Nous ne pensons pas rester confiner car nous sommes des acteurs intelligents. Je demande aux parents d’élèves de nous aider dans la communication. J’invite les chefs d’établissement à plus de rigueur et d’engagement dans l’organisation des entrées et sorties sans oublier l’occupation de l’espace scolaire. Les mesures barrières devront être impérativement respectées. Nous sommes dans le temps de la solidarité. S’agissant des écoles qui ne disposent pas de classes d’examen, le personnel doit être utilisé pour renforcer le dispositif des autres établissements, d’autant plus que les élèves des classes intermédiaires ont accepté de faire de la place à leurs camarades en classes d’examen. »