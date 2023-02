Le Porte-Parole de l’APR à Thiès lance un appel à la Jeunesse

Lors de la conférence, le porte-parole Abdou Mbow a affirmé qu’il déplore au Sénégal, l’existence d’une opposition qui ne propose aucune solution concrète à aux problèmes des Sénégalais, préférant plutôt s’attaquer et insulter plutôt que d’apporter des solutions. Il a également dénoncé les actions de l’opposition qui incitent les jeunes à descendre dans les rues et à se battre, mettant en péril leur avenir.

Le porte-parole de l’APR a déclaré que l’État restera ferme face aux tentatives de l’opposition de perturber le pays « Ils ne brûlerons Rien » renchérit-il, et que ces tentatives échoueront… Il a appelé la jeunesse sénégalaise à ne pas suivre les vendeurs d’illusions et à se concentrer sur leur avenir, en évitant de se laisser distraire par les distractions politiques.

Il a conclu en affirmant que la jeunesse sénégalaise est consciente et que personne ne peut gâcher son avenir. L’APR appelle la jeunesse à rester concentrée sur son avenir et à ne pas prêter l’oreille à des gens « irresponsables et immature ».

