Le penalty inscrit par Emmanuel Macron à l’occasion d’un match caritatif

Le président français Emmanuel Macron a chaussé les crampons jeudi à l’occasion d’un match caritatif en région parisienne. Il s’est distingué dès les premières minutes en inscrivant un penalty.

Emmanuel Macron a participé à un match de football caritatif avec les Variétés Club de France à Poissy près de Paris. A côté de lui jeudi matin, l’ancien basketteur professionnel Tony Parker l’a prévenu : “C’est long de 90 minutes.” “On va voir s’ils me sortent!” a rétorqué le président en ajoutant qu’il allait “essayer de faire bonne figure” en tant que milieu de terrain droit. Sur le terrain , les champions du monde 1998, Laurent Blanc, Christian Karembeu et Robert Pires, les anciens bleus Alain Giresse et Dominique Rocheteau, ou encore le tennisman Richard Gasquet étaient au rendez-vous.

L’adversaire dans ce jeu était l’équipe du personnel soignant du Centre Hospitalier Intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye dont les recettes ont été fournies à la Fondation des Hôpitaux de Paris, sous la présidence de Brigitte MACRON, épouse du président Emmanuel MACRON.