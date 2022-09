« Une équipe jeune, dynamique, sociable… » Omar Dème apprécie à sa juste valeur les dernières nominations du Président Macky Sall: Yankhoba Diattara Ministre des Sports, Abdoulaye Dièye DG AIBD et docteur Ndiaye, Ministre de l’artisanat. Le Marabout Politicien applaudit et demande au chef de l’état de renforcer l’attelage avec des postes de DG, il cite en outre Ousmane Diop, Maodo Malick Mbaye, Habib Niang… et tant d’autres Thiessois qui méritent des Postes de Responsabilité.