Le Pdt de ETIR, Moussa Sarr continue ses œuvres sociales dans la cité du rail

Après avoir reçu hier, dans le cadre de sa tournée de solidarité, par le khalife de Keur Mame El Hadj Ndiéguène, Serigne Mounirou, le président du mouvement politique ETIR ( Ensemble pour le travail républicain) , Moussa Sarr continue ses œuvres sociales dans la cité du rail.

Il vient de remettre aux responsables des daaras de Serigne Saliou Mbacké au village de Gott et de Serigne Saliou Touré à Thiès des nattes de prières, des bouilloires, des sacs de riz et des livres du saint coran. Un geste apprécié à sa juste valeur par les populations de ses deux foyers religieux. En outre, l’ingénieur en génie civil, directeur technique de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics ( ACBEP) ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Il envisage mener d’autres activités qui entrent en droite ligne avec la vision du Président Macky Sall dans le Plan Sénégal Émergent ( PSE).

