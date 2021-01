Le parti de Ousmane Sonko menacé de dissolution, voici la raison évoquée par le ministère de l’intérieur

C’est le premier grand acte « politique » posé par le nouveau ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome depuis sa nomination le 1er novembre dernier, en remplacement de Aly Ngouille Ndiaye. Il menace de dissoudre le parti Pastef Les Patriotes, si sa campagne de « Levée de fonds international » se réalise.

Dans un communiqué fait le 2 juin, le ministre de l’Intérieur rappelle « qu’en vertu de l’article 3 de la loi n 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la 89-36 du 12 octobre 1989, les partis politiques ne peuvent bénéficier d’autres ressources que celles provenant des cotisations, dons et legs de leurs adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l’occasion de manifestations ». note senenews