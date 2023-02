Le Mouvement Religieux pour l’Emergence demande « l’affectation Politique » de Cheikh Omar Hann, Ministre de l’Éducation, à Thiès

Le Mouvement Religieux pour l’Emergence a démenti certaines rumeurs selon lesquelles Cheikh Omar Hanne ne serait pas originaire de Thiès. Le mouvement a demandé au président Macky Sall d’affecter Cheikh Omar Hann à Thiès, la ville où il habite, selon Omar Dème porte parole du jour.

Omar Dème, Dame Sakho, Ngagne Faye et le Grand Serigne du Mouvement Religieux pour l’Emergence, ont exprimé leur surprise face aux rumeurs selon lesquelles Cheikh Omar Hann ne serait pas de Thiès. « Nous sommes très surpris de ces rumeurs qui circulent sur Cheikh Omar Hann, notre frère et ministre de l’Éducation nationale. Tout le monde sait qu’il est né à Thiès et a grandi dans cette ville », ont-t-ils déclaré.

Omar Dème a également invité le ministre Cheikh Omar Hann à faire de la politique à Thiès, ville qui lui est chère. « Nous invitons notre frère Cheikh Omar Hann à faire de la politique à Thiès. Nous sommes convaincus que son expérience et son expertise seront très utiles pour la ville et pour les populations qui y vivent », a-t-il ajouté.

Le Mouvement Religieux pour l’Emergence a également appelé le président Macky Sall à affecter politiquement, Cheikh Omar Hann à Thiès, la ville où il est le plus à même de servir les intérêts de la population locale.

En somme, le Mouvement Religieux pour l’Emergence a clairement démenti les rumeurs selon lesquelles Cheikh Omar Hann ne serait pas originaire de Thiès. Le mouvement a appelé le ministre à faire de la politique à Thiès et a demandé au président Macky Sall de « l’affecter » dans cette ville. Si ces demandes sont satisfaites, Cheikh Omar Hann pourrait jouer un rôle important dans le développement de la ville, estiment les membres du mouvement Religieux pour l’Emergence.

Partager : Tweet



WhatsApp