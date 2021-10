Le monde sportif en deuil : Décès du 12ème Gaïndé Abdoulaye Thiam

Abdoulaye Thiam, membre du 12e Gaïndé, s’est éteint. Il a été rappelé à Dieu en ce dimanche 24 octobre. Dès lors, le monde du sport est attristé par cette malheureuse nouvelle. Selon les informations reçues, le décès est survenu à son domicile sis a Rufisque. Cependant, les funérailles sont prévues à Linguère. Par ailleurs, il y a quelques mois, le célèbre supporter du 12e Gaïndé a eu un accident de moto alors qu’il se dirigeait vers la finale de beach football à Mbour Sali.

Le chef de l’état lui a rendu personnellement un hommage a travers twitter: “Le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters. Fidèle compagnon de toujours de nos équipes nationales, Abdoulaye Thiam était un homme passionné et un vrai patriote. Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport”.

Que son âme repose en paix.