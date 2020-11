Le monde artistique thiessois en deuil: Mamadou Diallo allias kamamber n’est plus

Le jeune artiste compositeur plus connu sous le nom de Kamamber Bou Thiès a été rappelé à Dieu tard dans la nuit du jeudi à l’hôpital Saint Jean de Dieu où il a été interné.

Pour rappel, ce jeune artiste natif de thiès aavait décidé d’entamer sa carrière en solo après avoir intégré plusieurs groupes de Rap au Sénégal. Cette forme d’expression qui est le Rap et qui signifie « Bavarder blâmer, baratiner» a été bien respectée par le jeune rappeur qui dans son Album intitulé « YOBEUL » composé de huit titres en plus d’une « intro et outro » a vivement parler de la pauvreté « Ndole » sixième chanson de l’album et de la négligence qu’affichent certains parents face à leurs enfants « Dome Yiité » entre autres titres.

Thiesinfo présente ses sincères condoléances à la famille du défunt