Le Ministre Yankhoba Diattara invite les élèves étudiants à l’apaisement dans l’espace scolaire et campus universitaire

Le ministre Yankhoba DIATTARA a remis un important lot de matériel informatique de pointe au lycée Elhadji Malick SY et à l’administration territoriale. Il a été reçu par Mr Pape Abdou DIASSE, l’inspecteur d’Académie de Thiès, en présence des autorités administratives, municipales, académiques, scolaires et d’un grand public venu à cette occasion.

Le ministre a expliqué les efforts de l’Etat du Sénégal, « dans sa volonté d’accélérer la numérisation et la digitalisation, pour innover le système éducatif. » Il a également invité élèves et étudiants, « au culte du travail, de la persévérance et à l’apaisement dans l’espace scolaire et campus universitaire, afin de bâtir la culture de la stabilité. »

En réponse à Mr Yankhoba DIATTARA, l’Inspecteur d’Académie Pape Abdou DIASSE l’a remercié et apprécié son offre à sa juste valeur, une action, qu’il ne cesse de perpétuer avec la manière, en direction du système éducatif ; ce qui a permis, selon lui, de sauver parfois l’enseignement… »