Jadis appelé le roi du Social à Thiès, le Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel a perdu de son aura.

Avant d’être nommé Ministre, Pape Amadou Ndiaye connu sous le sobriquet de Docteur Ndiaye, le Social a étendu sa popularité à travers des actions sociales: Il a jadis soutenu les groupements de femmes de Thiès à Touba en passant pour Darou Khoudoss, des investissements humains d’envergure dans la capitale du rail. Pape Amadou avait conquis le cœur des Thiessois eu égard de sa simplicité et sa modestie légendaire. Certains Thiessois l’ont rencontré à plusieurs reprises, en tant que Ministre, conduire son vélo dans les rues de Thiès.

Nommé Ministre, aujourd’hui certains lui reprochent la gestion trop familiale de son Ministère et le recrutement d’un nouveau personnel Politique au détriment de ceux qui l’ont accompagné et propulsé depuis des années. Les actions du Docteur Pape Amadou Ndiaye ne sont plus visibles dans la cité du rail. Ainsi, Le Ministre Pape Amadou Ndiaye est combattu dans son propre fief, le petit quartier résidentiel de Cité Malick Sy. Pour Preuve, Il a été battu à plate couture dans son propre Bureau de vote au centre Mame Soda par Yewwi Askanwi au Score de 117 à 97.

Les mauvaises langues racontent que le Ministère du Docteur Ndiaye ne dispose pas de Moyens pouvant lui permettre de faire des résultats dans la Capitale du Rail. Mais, Quoi qu’il en soit, Pape Amadou Ndiaye doit revoir sa copie, parce que cette défaite, est un message fort, envoyé par ses Proches.