Le Ministre des Sports Yankhoba Diattara félicite les lions U20 qui battent l’Egypte par 4 buts à 0

Après la victoire éclatante des lionceaux sur l’Egypte, le Ministre des Sports Yankhoba Diattara a transmis les félicitations du Gouvernement et du Peuple aux joueurs pour leur performance en phase de poule de la Can U20 Egypte2023.

Cette victoire 4-0 face aux Pharaons avec un triplé de Pape Demba Diop et une réalisation d’Ibou Sané est une véritable démonstration de force de l’équipe sénégalaise. Les lions U 20 ont été incroyablement forts sur le terrain et ont su montrer leur leadership en gagnant ce match décisif. Leur réussite est le fruit d’un travail acharné, de l’engagement et de la détermination de tous les joueurs et de leur encadrement.

Ces résultats encourageants ne sont pas seulement la réussite des joueurs et de leur entraîneur, mais également celle du gouvernement et du peuple sénégalais. En effet, le Sénégal a toujours été un fervent défenseur du sport, qu’il considère comme un vecteur de développement économique, social et culturel pour le pays.

C’est pourquoi le Ministre des Sports a transmis les félicitations du Chef de l’Etat Macky Sall et du Premier Ministre Amadou Ba aux Gaïndés, l’équipe de football U20 sénégalaise. Cette reconnaissance est un encouragement pour les joueurs et leur permettra de rester concentrés pour les matches à venir.

Il est clair que les lionceaux ont encore un long chemin à parcourir pour espérer remporter la Can U20 Egypte2023. Cependant, cette victoire leur donne un avantage indéniable et les positionne comme un sérieux candidat pour le titre. Le Sénégal tout entier attend maintenant avec impatience de voir la suite des événements.

