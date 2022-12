Le Ministre des sports Yankhoba Diatara a pris part au séminaire intergouvernemental avec Le Premier ministre à Paris

Le Ministre des sports Yankhoba Diatara a pris part avec Le Premier ministre, Amadou Ba qui a co-présidé ce jeudi à Paris, avec son homologue française, Élisabeth Borne.



Dans le domaine du sport, le Sénégal et la France se particularisent également par une réelle proximité. Des relations importantes que les perspectives des jeux olympiques (JO)nde 2024 à Paris et des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026 à Dakar vont sûrement consolider. Une collaboration ambitieuse a en effet été instaurée en vue de la préparation des JOJ de 2026.

A ce titre, les comités d’organisation de Paris 2024 et Dakar 2026 ont conclu un accord de coopération qui prévoit un accompagnement par plusieurs acteurs publics français réunis au sein de l’Alliance Jokko (Dioko), pilotée par Paris 2024.

Cette Alliance regroupe, outre comités d’organisation et les gouvernements français et sénégalais, l’AFD, la ville de Paris, le CNOSF, la région Île-de-France, l’Association internationale des maires francophones ou encore l’INSEP et certaines fédérations sportives nationales.

L’AFD accompagne le Sénégal dans la réforme de la gouvernance du sport, notamment afin de renforcer le continuum sport pour tous- sport de haut niveau, via un fonds d’expertise technique (FEXTE) avec I’INSEP qui a été signé en septembre 2020.

L’AFD a en outre mis en œuvre, depuis 2020, le volet sénégalais de son programme panafricain d’inclusion sociale autour du basket