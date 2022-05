Le Ministre de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome au delà de ses missions régaliennes de garant de la paix et de la sécurité publique, excelle comme pacificateur et rassembleur.

En atteste la visite qu’il a effectué ce vendredi 06 mai 2022 à Khombole, l’inspecteur principal des impôts et domaines, chef de centre des services fiscaux de Mbour Magueye BOYE et son principal challenger Mamadou Lamine GUEYE candidat investi tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections municipales.

Le Ministre de l’intérieur, profitant de la prière du vendredi à la grande mosquée de Khombole qu’il a aidé à réfectionner avec des appuis considérables, a su convaincre les deux responsables de Benno Bokk Yakaar à sceller l’unité pour le triomphe de la coalition présidentielle au soir du 31 juillet 2022 avec comme objectif un score de plus de 95%.

Les anciens de l’ APR, les militants et Actions Républicaines pour un Mouvement vers l’ Emergence ( A.R.M.E) saluent la démarche du Ministre de l’intérieur et l’exhortent à œuvrer davantage pour renforcer le parti et les responsables locaux.

Notons que le Ministre de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME est natif de Khombole. Depuis sa nomination au mois de novembre 2020, il n’a jamais cessé de multiplier les bonnes actions en faveur des populations de Khombole et des communes environnantes.

C’est ainsi que les populations de Khombole et environs ont réaffirmé leur engagement auprès du Ministre Antoine Diome pour l’aider dans l’accomplissement de ses missions au sommet de l’ Etat et auprès de Monsieur le Président de la République Macky Sall.

Me Alioune Badara GUEYE

Actions Républicaines pour un Mouvement vers l’ Emergence ( A.R.M.E)