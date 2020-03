Le Ministre de l’environnement Abdou Karim Sall à Thies

CRD Le Ministre de l’environnement Abdou Karim Sall s’épanche sur sur la nouvelle loi sur les sachets en plastique à Thies

Abdou Karim Sall ministre de l’environnement et du Développement durable, a présidé un CRD, en présence du gouverneur de région Mouhamadou Moustapha Ndao, l’ensemble des préfets , des autorités administratives, du maire Talla Sylla et des différents chefs de services.

La loi sur le plastique entrera en vigueur , le 20 avril prochain…



Cette rencontre entre dans le cadre du prolongement de ceux initiés, pour mieux partager la loi 2020/04 du 08/ 01/ abrogeant et remplaçant celle 2015/ 09 du 4/ 5/20153 le ministre a démarré ses concertions à partir de Kaolack, la semaine dernière. Il a pris langue avec l’ensemble des partis intéressés sur la nouvelle loi 2020 voté par l’Assemblée Nationale le 036 décembre et promulguée par le chef de l’Etat le 08 janvier dernier,publié au Journal Officiel le 10 janvier. Elle entrera et en vigueur le 20 avril prochain.Selon le ministre » l’ancienne loi 2015 portait quelques insuffisances concernant le périmètre d’applicabilité, mais également, le niveau d’applicabilité de cette loi « . Tout le sens et la pertinence de la prise de cette nouvelle loi. A en croire Abdou Karim Sall , » la loi 2020, vient introduire des innovations majeures », notamment l’ élargissement du périmètre d’interdiction, l’introduction de de la consigne, l’interdiction de l’ensemble de sachets plastiques sortis de caisse, quelque soit leur épaisseur et l’ensemble des sachets d’eau, gobelets, plats, pailles et tous produits de cette matière , capable de participer à cette pollution constatée au niveau du pays. » a encore indiqué l’autorité environnementale.

L’agriculture, la pêche, l’élevage et le tourisme, impactés…







En effet, c’est une nouvelle lutte qui s’engage , après les insuffisances que la loi 2015, n’avait pu régler contre le péril plastique. Il faut reconnaître que le gouvernement a rencontré d’énormes difficultés pour juguler la problématique de cette forme de pollution qui a toujours impacté ,les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, du tourisme etc. Il s’y ajoute que « le president Macky Sall a initié le programme programme » Zéro déchet », pour réaliser cet objectif si important pour un Sénégal propre « . Voilà pourquoi , le ministère a jugé opportun de mener,, tambour battant, une campagne d’information et de sensibilisation, en direction des populations, parties prenantes ou intéressées. » A soutenu le ministre ( vidéo)