Ce mardi 30 août 2022, le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara a procédé au lancement des éditions 2022 du Grand Prix du Président de la République pour l’Innovation Numérique et du Forum du Numérique, à Dakar.

Prenant part à la cérémonie de lancement des éditions 2022 du Grand Prix du Président de la République pour l’Innovation Numérique et du Forum du Numérique, le ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara a interpellé les jeunes à jouer leur partition sur les défis du numérique. 《Si le Forum du Numérique est un moment d’échanges et de partage des initiatives et programmes centraux du secteur, le Grand Prix du Président de la République pour l’innovation numérique se présente en creuset d’éclosion des talents et du génie sénégalais dans le numérique, plus particulièrement la créativité entrepreneuriale de notre jeunesse》, a – t – il expliqué.

En outre, ces rendez-vous institionnalisés par le Président de la République depuis 2020 sont inscrits en lettres d’or dans l’agenda de l’écosystème numérique. Étayant ses propos, Yankhoba Diattara dit que le Président Macky Sall a rehaussé la récompense du Grand Prix qui passe de 20 à 30 millions, et les Prix Spéciaux à 15 millions chacun.

Il a exhorté les sénégalais en général et la jeunesse en particulier à s’approprier ces rendez-vous d’excellence au bénéfice de notre Nation. Le comité scientifique choisira un thème qui mettra la Fintech au centre des débats. 《Je salue la collaboration des acteurs du secteur, notamment les membres dudit comité de pilotage et les membres du jury qui ont accepté d’accompagner ces importants événements 》.Ensuite, a – t – il poursuivi, 《Pour cette édition du Grand Prix, le Chef de l’État a porté un excellent choix sur la personne du Pr Moussa Lo, Coordonnateur de l’Université Virtuelle du Sénégal ( UVS) pour présider les travaux du jury 》.