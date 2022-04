Ce mardi 26 Avril 2022, le Ministre de l’Economie Numérique a présidé une réunion de haut niveau sur l’aménagement numérique du territoire conformément aux instructions et orientations du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall.

Cette séance de travail en présence de tous les opérateurs et acteurs centraux de l’écosystème, a été un moment fort pour passer en revue les différentes réalisations du Sénégal pour réussir le pari de l’équité territoriale en matière de connectivité et de télécommunications.

Tout de même, malgré tous les efforts déployés par le Gouvernement et les opérateurs de télécommunications pour permettre à tous les citoyens d’accéder facilement aux services de télécommunications à un coût abordable, il ressort que certaines localités restent encore faiblement connectées.

Mais l’espoir est permis pour que les améliorations et les corrections soient apportées le plus rapidement possible grâce aux recommandations qui ont été formulées par les acteurs.