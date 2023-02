Le Ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye rencontre la presse locale de Thiès

Le Ministre de l’Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, a rencontré la presse locale de Thies pour discuter des problèmes auxquels elle est confrontée au quotidien. Il a exprimé sa gratitude envers la presse et a souligné l’importance de l’échange d’informations pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par chacun. Il a également souligné que la presse et les politiques sont une même famille, insistant sur l’importance de la présence de la presse dans toutes les activités.

Le Ministre a ajouté que lui et les autres responsables présents lors de la rencontre vont travailler ensemble pour voir de quelle manière ils peuvent accompagner la presse et l’aider à surmonter les défis auxquels elle est confrontée. Il a souligné qu’il est important de maintenir un dialogue constant et constructif entre les politiques et la presse pour que chacun puisse remplir son rôle efficacement.

Le Ministre a conclu en affirmant que cette rencontre était un moment fort et qu’il est important de poursuivre de telles initiatives pour renforcer les liens entre la presse et les politiques.

